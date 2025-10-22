На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Аэрофлоте» отметили интерес россиян к онлайн-распродаже

Алексей Переславцев/Аэрофлот

В пиковый период онлайн-распродажи на сайте «Аэрофлота», которая началась 22 октября, было зафиксировано рекордное количество уникальных пользователей – почти 300 тыс. человек, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В «Аэрофлоте» отметили, что количество посетителей сайта на старте онлайн-распродажи в 10 раз превысило поток посетителей в периоды пиковой нагрузки.

По внутренним направлениям авиакомпании чаще всего пассажиры бронировали билеты в Красноярск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи и Челябинск.

Что касается международных рейсов, пассажиры «Аэрофлота» чаще всего выбирали Мале, Дубай, Пхукет, Стамбул и Дели.

В «Аэрофлоте» напомнили, что онлайн-распродажа билетов проходит 22 и 23 октября 2025 года.

Ранее «Аэрофлот» подвел итоги перевозок детей во время летних каникул и за восемь месяцев текущего года. По данным авиаперевозчика, с июня по август на внутренних рейсах с фиксированной скидкой в 50% «Аэрофлотом» было перевезено более 525 тыс. юных пассажиров. В компании уточнили, что в общей сложности с начала года внутренними рейсами «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» с 50% скидкой путешествовало более 821 тыс. детей.

