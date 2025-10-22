На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд обязал мужчину заплатить бывшей за то, что записал ее «пухленькая» в контактах

Shutterstock

В Турции кассационный суд вынес обязал мужчину выплатить своей бывшей жене компенсацию за материальный и моральный ущерб. Поводом стало то, что в его телефоне женщина была записана как «пухленькая», пишет Oddity Central.

По данным СМИ, женщина подала жалобу, заявив, что прозвище, использованное мужем, унижает ее достоинство и стало символом неуважения в их отношениях. В ходе бракоразводного процесса выяснилось, что слово «пухленькая» использовалась не только в личных контактах, но и в переписке, что, по мнению суда, усилило моральный вред.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным и постановил выплатить бывшей супруге денежную компенсацию. Однако обвиняемый попытался обжаловать это решение, утверждая, что прозвище является ласковым и использовалось без злого умысла. Тем не менее кассационный суд оставил решение в силе, отметив, что подобные обращения могут восприниматься как оскорбительные и нарушающие уважение к личности.

Это решение стало юридическим прецедентом и вызвало широкий общественный резонанс. Многие турецкие пользователи соцсетей поддержали женщину, отметив, что за внешне «милыми» прозвищами нередко скрываются уничижительные оттенки. Другие же посчитали решение суда чрезмерным и призвали не искать оскорблений там, где их нет.

Ранее жена развелась с мужем, узнав, что он отдал часть выигрыша в лотерею стримерше.

