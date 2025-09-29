На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина упала в колодец со змеями и провела там 54 часа, ожидая помощи

SCMP: китаянка 54 часа провела со змеями в колодце, ожидая спасения
ycwb.com

В Китае женщина упала в колодец со змеями и провела там 54 часа, ожидая помощи, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел, когда женщина по фамилии Цинь отправилась на прогулку и неожиданно сорвалась в глубокий колодец. Попытки выбраться оказались безуспешными: из-за особенностей конструкции — узкого верха и расширяющегося дна — ей приходилось держаться за трещины и камни, чтобы оставаться на плаву. Все это время она страдала от усталости, укусов комаров и водяных змей.

О ее исчезновении семья заявила 14 сентября, а утром следующего дня сын китаянки обратился за помощью в Чрезвычайный спасательный центр. В операции участвовали 10 специалистов с тепловизионным дроном. Спустя несколько часов услышали слабые крики о помощи и обнаружили пострадавшую в колодце, скрытом под густой растительностью.

Женщину подняли на поверхность и экстренно доставили в больницу. Медики диагностировали два перелома ребер, частичный коллапс легкого и серьезные повреждения рук. Сейчас ее состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Ранее девятилетний мальчик провалился в заброшенный колодец во время прогулки в лесу.

