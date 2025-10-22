Пожилой мужчина дважды выстрелил знакомому в живот в Петрозаводске

В Петрозаводске мужчина дважды выстрелил знакомому в живот

В Петрозаводске 70-летний мужчина дважды выстрелил в живот своему 46-летнему знакомому. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 21 октября вблизи дома по Речной улице. Пенсионер из-за личной неприязни к знакомому дважды выстрелил из гладкоствольного ружья в живот мужчине. После этого стрелок скрылся с места преступления.

На место прибыли медики, которые попытались реанимировать пострадавшего, однако спасти мужчину не удалось. Правоохранители установили и задержали подозреваемого.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства, включая орудие преступления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Злоумышленника доставили к следователям для проведения следственных действий.

