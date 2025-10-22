На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пожилой мужчина дважды выстрелил знакомому в живот в Петрозаводске

В Петрозаводске мужчина дважды выстрелил знакомому в живот
close
Depositphotos

В Петрозаводске 70-летний мужчина дважды выстрелил в живот своему 46-летнему знакомому. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 21 октября вблизи дома по Речной улице. Пенсионер из-за личной неприязни к знакомому дважды выстрелил из гладкоствольного ружья в живот мужчине. После этого стрелок скрылся с места преступления.

На место прибыли медики, которые попытались реанимировать пострадавшего, однако спасти мужчину не удалось. Правоохранители установили и задержали подозреваемого.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства, включая орудие преступления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Злоумышленника доставили к следователям для проведения следственных действий.

Ранее в Челябинске неизвестный обстрелял автобус с пассажирами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами