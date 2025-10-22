На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская зоозащитница отправила порно мальчику, которого покусала собака

В Ессентуках зоозащитницу обвинили в отправке порно мальчику, покусанному псом
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Зоозащитницу обвинили в развращении и отправке порно мальчику, пострадавшему от нападения собаки в Ессентуках. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все началось в июле, когда собака напала на детей на детской площадке — малолетние получили рваные раны на руках. После этого семья одного из пострадавших детей подверглась критике со стороны группы людей, выступавших в защиту нападавшего животного. Мальчику на мобильный телефон поступило сообщение непристойного содержания и порно-видео, которое он посмотрел.

Правоохранители установили и задержали женщину, которая, предположительно, отправила ребенку непристойные сообщения. Следователь предъявил ей обвинение по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ — распространение порнографических материалов с использованием интернета, и части 2 статьи 135 УК РФ — развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Ее заключили под стражу. «Вести Ставрополье» сообщают, что фигуранткой дела стала зоозащитница.

Ранее на российскую зоозащитницу завели дело по заявлению мужчины, переехавшего щенят.

