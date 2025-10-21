Сбер предупредил о новой волне мошеннических звонков «из военкомата»

В Сбере рассказали о мошеннической схеме «звонок из военкомата»

Служба кибербезопасности Сбера зафиксировала новую волну мошеннической активности «звонок из военкомата». Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

По данным Сбера, россиянам поступают тысячи звонков в день якобы от представителей военкомата. Злоумышленники используют две основные легенды: звонки мужчинам призывного возраста в связи с осенним призывом и звонки родственникам участников СВО. Цель аферистов — заполучить код из СМС для последующего хищения денег.

В первой схеме молодым людям сообщают о необходимости актуализировать данные или ознакомиться с повесткой через электронный Реестр воинского учета. Это связано с тем, что осенняя призывная кампания 2025 года проводится с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета», доступ к которой осуществляется через Госуслуги.

Вторая схема направлена на родственников погибших участников СВО. Мошенники утверждают, что военнослужащий посмертно награжден, и под предлогом записи в электронную очередь выманивают код из СМС.

После получения кода злоумышленники запугивают жертву уголовной ответственностью за якобы противоправную деятельность или финансирование ВСУ. Под различными предлогами они убеждают перевести средства на «безопасный» или «специальный» счет.

Заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов отметил сезонный характер некоторых мошеннических схем.

«Сейчас идет осенний призыв в армию, также в медиапространстве много новостей о вручении наград семьям бойцов за подвиги на фронтах СВО. Злоумышленники решили использовать этот информационный фон в своих преступных интересах. Хочу подчеркнуть, что суть схемы не изменилась, она сводится к получению кода из СМС и требованию перевести накопления. Меняется лишь оболочка ― легенда», — сказал он.

По его словам, если незнакомец просит назвать код из СМС или срочно совершить перевод денег — это однозначно мошенник.

Для защиты от телефонных аферистов в Сбер рекомендуют подключить бесплатный сервис «Определитель номера» в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Сервис можно активировать в разделе «Безопасность» или через поиск приложения.

Кроме того, подробнее об актуальных схемах мошенников и способах защиты можно узнать на портале Сбера по киберграмотности «Кибрарий».