Женщина рассказала, что «провела годы на небесах» за 14 минут остановки сердца, пишет Metro.

Линда Крамер рассказала, что чувствовала полное спокойствие и отсутствие страха, глядя на происходящее сверху. После того как бригада скорой помощи увезла ее тело, женщина, по ее словам, увидела, как через дверь в дом вошли «темно-синие светящиеся шары», взаимодействовавшие между собой.

Затем, как утверждает Линда, рядом появилась «женщина», которая похлопала ее по плечу и сказала: «Тебе нужно идти». После этого она оказалась в «цветочном поле» — месте с «миллионами цветов, горами выше Эвереста и тысячами радостных людей». По ее описанию, звуки и краски там были «неописуемыми», а окружающий мир реагировал на ее мысли.

Исследуя «тот мир», Крамер, по собственным словам, провела «около полутора лет», посещая долины, горы и даже «огромный город». Позже она оказалась у подножия собора, где встретила трех энергетических существ, показавших ей «энергетическую коробку» с воспоминаниями земной жизни. Женщина утверждает, что «прощала себя» за прошлые поступки, превращая воспоминания в энергию.

В финале своего опыта Линда оказалась в «белой комнате», где встретила женщину, представившуюся ее прапрабабушкой. Та, по словам Крамер, предсказала ее возвращение в Австралию, работу в полиции, развитие посттравматического стрессового расстройства и будущую карьеру инструктора по оказанию первой помощи.

Крамер утверждает, что субъективно провела пять лет в «небесном мире», прежде чем вернулась к жизни, хотя на самом деле прошло всего 14 минут. Австралийка добавила, что этот опыт изменил ее взгляды на людей и научил видеть их «по сердцу и душе».

