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Мужчина вышел из комы и рассказал, что на небесах «пахнет жареной курицей»

Daily Star: переживший кому нейрохирург рассказал, что на небесах пахнет жареной курицей

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ebenalexander.com

Нейрохирург из США рассказал, что во время комы он попал на небеса, и там «пахнет жареной курицей», пишет Daily Star.

Доктор Эбен Александр, известный нейрохирург, попал в недельную кому, вызванную серьезной инфекцией кишечной палочки, поражающей мозг. Врачи опасались, что он не выживет, и обсуждали возможность отключения системы жизнеобеспечения. К счастью, мужчина пошел на поправку, а после инцидента подробно описал свои видения и ощущения, испытанные во время комы.

Он утверждает, что видел «зефирные облака» и чувствовал «яркие, как аромат жареной курицы, запахи», а также наблюдал долины «пышной и плодородной зелени, где водопады впадали в кристально чистые озера». Доктор считает себя единственным человеком, побывавшем в коме с полностью отключенной корой головного мозга, что подтверждается медицинскими исследованиями.

Кроме того, Эбен сообщил, что видел ангелов и других существ, которые исполняли песнопения, звучавшие «колоссально». Все это время его сопровождала «необычайно красивая женщина», которую он никогда раньше не видел.

Ранее в Китае мужчина вышел из комы спустя 10 лет благодаря своей жене.

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