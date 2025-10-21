На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Ленинградской области введут новые меры поддержки родителей

В Ленобласти часть выплаты на рождение ребенка будут выплачивать до родов
Правительство Ленинградской области

Правительство Ленинградской области планирует ввести в регионе новую меру поддержки родителей: часть единовременной выплаты при рождении ребенка они смогут получить до родов. Об этом глава области Александр Дрозденко сообщил на встрече с депутатами.

Уточняется, что изменения затронут единовременное пособие при рождении, которое выплачивается в Ленинградской области на первого и каждого последующего ребенка. Для получения выплаты, как и ранее, потребуется регистрация появления малыша на свет в регионе.

После одобрения нововведения до родов родители смогут получить не менее 40% от размера пособия, положенного при рождении первого ребенка. Сейчас сумма пособия составляет 36 715 рублей при рождении первого ребенка, 47 205 рублей — второго, 62 940 рублей — третьего и последующих детей.

В ближайшее время соответствующая инициатива будет внесена на рассмотрение законодательного собрания региона.

«Мы разрешим частично использовать эти средства еще до рождения ребенка, чтобы помочь родителям покрыть предстоящие расходы. Это принципиально новая, гибкая форма поддержки», — отметил Дрозденко.

Кроме того, по словам губернатора, в регионе фиксируется положительная динамика рождаемости.

«Впервые у нас пошла аккуратная и осторожная тенденция роста рождений первых детей. Мы вошли в пятерку регионов-лидеров по итогам августа», — сообщил Дрозденко.

Отмечается, что проект закона о новых правилах использования единовременного пособия будет рассмотрен законодательным собранием Ленинградской области.

