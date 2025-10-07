В Бразилии открылась крупнейшая в мире фабрика по разведению комаров

OC: крупнейшая фабрика в мире по производству комаров открылась в Бразилии

В бразильском городе Кампинас, штат Сан-Паулу, запущена крупнейшая в мире фабрика по разведению комаров, способная производить до 190 миллионов насекомых в неделю, пишет Oddity Central. Постройка завода является частью масштабной программы по борьбе с лихорадкой денге в стране.

На объекте площадью 1300 квадратных метров выращиваются комары Aedes aegypti, зараженные безвредной бактерией Wolbachia, которая блокирует размножение вируса денге в организме насекомого. После выпуска в природу такие комары не могут передавать вирус человеку, а их потомство наследует ту же защитную особенность.

Процесс разведения тщательно контролируется: личинки растут в специальных лотках с водой заданной температуры, взрослым самцам дают сладкий раствор, а самкам — кровь животных, подаваемую в пакетиках, имитирующих кожу человека. Комары живут в клетках около месяца, за это время размножаются и откладывают яйца, из которых начинается следующий цикл.

По словам специалистов, метод уже доказал эффективность в ряде стран, но именно Бразилия впервые применяет его в таких масштабах. Это связано с беспрецедентной вспышкой болезни: в 2024 году на Бразилию пришлось более 80% всех зарегистрированных случаев денге в мире.

Мощности новой фабрики позволят производить достаточно комаров, чтобы охватывать профилактикой до 100 миллионов человек ежегодно.

