Российская компания разработала программу по сохранению биоразнообразия

«Роснефть» представила программу по сохранению биоразнообразия
Пресс-служба «Роснефти»

«Роснефть» разработала программу по сохранению биоразнообразия во всех регионах присутствия компании, сообщает пресс-служба «Роснефти».

При создании программы экологи компании учитывали опыт исследований и проектов по сохранению биоразнообразия, а также научные данные.

Кроме того, в исследовательских работах приняли участие эксперты различных институтов, среди которых Институт А.Н. Северцова РАН, Арктический научный центр «Роснефти» и другие.

В результате экологи сформировали полный перечень значимых видов-биологических индикаторов морских и наземных млекопитающих, птиц, амфибий и рептилий, рыб и других представителей.

Также был сформирован реестр особо охраняемых природных территорий России.

Документ включает также типовой шаблон программы по сохранению биоразнообразия для дочерних предприятий. Его пилотная апробация предусмотрена в ряде предприятий.

