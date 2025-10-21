На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о новом вирусе ClayRat

МВД рекомендовало россиянам загружать программы только из проверенных источников
true
true
true
close
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Министерство внутренних дел России зафиксировало новую модификацию вредоносного программного обеспечения ClayRat, которое распространяется через поддельные Telegram-каналы и фишинговые сайты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что вирус маскируется под популярные приложения — WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией), Google Photos, TikTok и YouTube. После установки ClayRat получает доступ к сообщениям, звонкам, системным данным и камере устройства, а также автоматически рассылает зараженные ссылки контактам пользователя, увеличивая количество заражений.

В МВД подчеркнули, что загрузка программ на гаджеты должна осуществляться исключительно из проверенных источников, в частности, официального российского магазина RuStore, где приложения проходят обязательную проверку безопасности перед публикацией. Также пользователям рекомендовали не переходить по неизвестным ссылкам и не скачивать файлы из сомнительных источников.

В свою очередь, глава Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков отметил, что мошенники научились точно копировать дизайн и функционал популярных приложений.

«Нельзя полагаться исключительно на внешний вид или описание программы. Даже Google Play не раз распространял вредоносное программное обеспечение, скачанное сотнями тысяч пользователей. Оптимальная стратегия — установка только из проверенных источников и тщательная проверка разрешений, которые запрашивает приложение», — заявил Шлыков.

В РОЦИТ также обратили внимание на поведенческие риски пользователей и небезопасность Telegram.

«Пользователь привык получать весь нужный ему контент, такой как новости, файлы, различные лайфхаки и прочее, внутри одной платформы. Такой платформой часто оказывается Telegram. Пока площадка не внедрит прозрачные механизмы контроля контента, подобные случаи будут повторяться», — подчеркнул эксперт РОЦИТ Никита Куликов.

Он также отметил, что в будущем за массовую рассылку зараженных файлов пользователи могут нести ответственность, поскольку распространение вредоносного контента может рассматриваться как пособничество преступлению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами