Россиянин выпал из окна пятого этажа вместе с рамой, когда закрывал окно

Калининградец случайно выпал из окна вместе с рамой, когда закрывал створку

В Калининградской области простое бытовое действие обернулось для мужчины госпитализацией. Об этом сообщает местное издание «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел ночью 18 октября в городе Пионерский. По информации СМИ, 27-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал закрывать окно на пятом этаже, облокотился на раму и вылетел вместе с ней.

Жители пятиэтажки услышали звук разбившегося стекла и падения. Обнаружив потерпевшего на земле, им вызвали скорую. Мужчина выжил, но получил серьезные травмы: ему диагностировали перелом позвоночника.

Ранее в Подмосковье неловкий школьник случайно выпал с третьего этажа перед онлайн-уроком.