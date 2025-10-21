Москва расширила возможности для участия бизнеса в сезонных проектах

В Москве предприниматели смогут участвовать в проектах города круглый год

Столичные власти увеличили количество форматов участия бизнеса в сезонных городских проектах. Об этом стало известно в ходе конференции «Городские сезонные проекты. Вместе с бизнесом».

Сообщается, что в октябре на портале mos.ru открылся раздел «Время возможностей для бизнеса». На платформе представлены итоги прошлых сезонов и информация о доступных форматах сотрудничества.

Отмечается, что в рамках летнего сезона 2025 года в проекте «Лето в Москве» было организовано свыше 450 партнерских интеграций. Компании проводили собственные мероприятия и создавали тематические площадки. Всего в проекте приняли участие 1,9 тыс. компаний — на 73% больше, чем годом ранее. Общий объем инвестиций бизнеса составил 2,1 млрд рублей.

По данным организаторов, партнерство с городскими проектами оказало положительное влияние на бизнес. В частности, за июнь и июль этого года выручка организаций, связанных с культурой и досугом, достигла отметки в 195 млрд рублей. Обороты кафе и ресторанов выросли на 24,1% — до 159 млрд рублей, индустрии спорта — на 20,7%, до 21,5 млрд рублей.

Также бизнесу предложены новые форматы участия в предстоящем зимнем сезоне. Как сообщил представитель дирекции проекта «Зима в Москве» Иван Малофеев, компании смогут организовать брендированные зоны на центральных площадках города, включая павильоны и поп-ап-объекты.

Кроме того, предпринимателям предоставят возможность украшать фасады и витрины, проводить собственные мероприятия, реализовывать акции и предлагать продукцию под брендом городских проектов. Город окажет партнерам пиар-поддержку и предоставит набор бесплатных сервисов для продвижения бизнеса.

Уточняется, что подать заявку на участие и спланировать интеграции с городскими проектами заранее бизнес может в новом разделе на столичном портале госуслуг.