В своей работе зарубежные разведки все чаще переходят от сложных сценариев госпереворотов к физическому устранению политиков и силовиков третьих стран, которые им неугодны. На это обратил внимание директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщается на сайте СВР.

Он привел в пример операцию, проведенную в сентябре 2024 года Израилем против «Хезболлы», по одновременному подрыву тысяч карманных пейджеров в Ливане и Сирии. Кроме того, в июне 2025 года во время операции ЦАХАЛ «Восстающий лев» было ликвидировано командование Корпуса стражей исламской революции, а также устранен ряд ведущих иранских ученых-ядерщиков, сказал директор СВР. Он обратил внимание, что на Западе разведка положительно оценила оба нападения.

Нарышкин отметил, что свой опыт ведущие европейские спецслужбы переносят и на Евроатлантику. Он напомнил, как в мае 2024 года за отказ поступиться национальными интересами чуть подвергся нападению премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Глава СВР подчеркнул, что после подрыва газопроводов «Северный поток» британские разведорганы убедились в своей безнаказанности и продолжают пытаться прощупать границы дозволенного в отношении партнеров из Евросоюза путем подготовки диверсий в Балтийском и Черном морях.

