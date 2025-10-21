Москва за 15 лет укрепила позицию лидера культурной жизни

Москва за период с 2010 по 2025 год значительно укрепила свои позиции как центр культурной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

Отмечается, что посещаемость городских парков достигла рекордных 210 млн человек в 2024 году, а летом 2025 года составила 95 млн посетителей против 73,5 млн годом ранее. Парк Горького, который включает в себя Нескучный сад, Воробьевы горы и «Музеон», стал символом обновления. Отмечается, что все его территории разные по духу, темпоритму и наполнению.

В свою очередь, парк «Зарядье», открытый в 2017 году, привлек почти 90 млн гостей и получил международное признание. Ежегодно его посещают более 12 млн человек. Здесь представлены аналоги природных зон России, флорариум, арт-проекты в «Паркинг Галерее», проходят концерты и театральные постановки под открытым небом.

В музейной сфере также отмечен значительный рост. За 2010–2024 годы посещаемость увеличилась в 2,3 раза — с 7,6 до 17 млн человек. Проект «Музеи-детям» обеспечил 4,1 млн посещений школьниками музейных экспозиций. «Московская музейная неделя» в первом полугодии 2025 года собрала 570 тыс. участников (на 177 тыс. больше, чем в 2024 году). Портал «Музейная Москва онлайн» насчитал более 2 млн просмотров в 2024 году.

Кроме того, с 2013 года были обновлены 103 здания и помещения в 41 городском театре, каждое из которых оснащено современным оборудованием. При этом до 2030 года запланировано обновление еще девяти театров, включая Московский театр оперетты и Театр на Таганке. Количество театральных премьер увеличилось с 147 до 259, а число зрителей выросло на 62% по сравнению с 2010 годом.

С 2016 года бюджетные гранты поддержали 320 творческих проектов, включая Международный фестиваль «Театральный бульвар», который в 2025 году установил мировой рекорд, собрав 1,5 млн зрителей за 92 дня. За это на 14 площадках прошли более тысячи спектаклей с участием более 3 тыс. артистов из 40 регионов России и разных стран.

Креативные индустрии также показали рост. С 2020 года более 16 тыс. предпринимателей получили поддержку от правительства города. Выручка креативного сектора удвоилась до 6,7 трлн рублей за 2019–2024 годы, а его доля в ВРП выросла с 6,3% до 10,1%. Численность занятых в креативных профессиях достигла 1,4 млн человек, что составляет 30% от общего числа работников в этой сфере по России.

С 2023 года развивается кинокластер: открыт крупнейший в мире кинопарк с 34 натурными площадками, строится инновационный кинозавод, а Киностудия Горького завершает модернизацию.

Московская неделя моды, проводимая с 2022 года, привлекла более 800 российских дизайнеров, а BRICS+ Fashion Summit объединил участников из 109 стран.