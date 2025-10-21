На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москва за 15 лет стала крупнейшим промышленным центром России

За 15 лет в Москве открылось 150 высокотехнологичных предприятий
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

За последние 15 лет Москва укрепила свои позиции как ведущий научно-технологический и промышленный центр России. Об этом сообщили в пресс-службе мэра столицы.

Сейчас в городе работает почти 4,6 тыс. предприятий, где трудится около 755 тыс. человек — каждый десятый работающий москвич и каждый девятый российский промышленник.

Отмечается, что ежегодно в столице открывается 150 новых высокотехнологичных предприятий, занятых в микроэлектронике, приборостроении, авиакосмической отрасли, фармацевтике и электромобилестроении. При этом столичные производители выпускают продукцию для москвичей, россиян и зарубежных заказчиков: от инновационных лекарств до микроконтроллеров.

Кроме того, объемы производства в обрабатывающей промышленности стабильно растут: индекс промышленного производства увеличился почти в три раза с 2010 по 2023 год.

Особую роль в развитии промышленности играет ОЭЗ «Технополис Москва». Созданная в 2006 году, она перешла под управление правительства Москвы в 2016 году. С тех пор количество резидентов выросло в 3,3 раза, а число рабочих мест увеличилось почти в девять раз.

Также с 2016 года город реализует Масштабные инвестиционные проекты (МаИП), предоставляя инвесторам земельные участки на особых условиях. Помимо этого, правительство Москвы развивает пять отраслевых промышленных кластеров в ТиНАО на площади более 800 гектаров.

С 2017 года в Москве активно используется механизм офсетных контрактов, который гарантирует инвесторам долгосрочный рынок сбыта продукции в обмен на создание или модернизацию производства. За это время запущено 9 крупных предприятий, еще 20 находятся на этапе реализации.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, созданный в 2012 году, предлагает уникальную программу финансовой поддержки, компенсируя часть затрат на уплату процентов по кредитам.

Город также активно развивает государственно-частное партнерство (ГЧП). На данный момент заключено 10 концессионных соглашений и одно соглашение о ГЧП в сферах образования, здравоохранения и экологии.

Кроме того, по программе стимулирования создания мест приложения труда, запущенной в 2020 году, построено 40 объектов общей площадью более 900 тыс. кв. м., создано около 30 тыс. рабочих мест, привлечено более 193 млрд рублей частных инвестиций.

