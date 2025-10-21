Психолог объяснила склонность миллениалов к хранению ненужных вещей

Аналитики выяснили отношение представителей разных поколений к накопительству. Оказалось, что жители старшего возраста – миллениалы – чаще хранят ненужные вещи, потому что им жаль с ними расставаться, а вот современное поколение Альфа легко с ними расстаются, передает RT со ссылкой на результаты исследования.

Как объясняла газете «Известия» психолог и релив-терапевт Кристина Мизерная, предметы, давно утратившие практическую ценность, часто становятся символами стабильности и контроля над жизнью. По ее словам, это в большей степени характерно для людей, переживших в детстве нехватку или нестабильность, когда вещи становятся гарантией постоянства. Нежелание выбрасывать вещи она объяснила также эффектом невозвратных затрат — ощущением вложенных времени, денег и эмоций, за которым стоит страх перемен и неопределенности, который возникает при необходимости избавиться от старого.

Родившиеся после 2010 года представители поколения Альфа к накопительству не склонны – более 25% из них не хранят старые игрушки и вещи. Каждый пятый ребенок (21%) предпочитает выбрасывать старые или сломанные игрушки, а каждый пятый (18%) осознанно отказывается от захламления. Отмечается, что на это влияет тренд на быстрое потребление, который особенно сказался на молодежи – так, 12% родителей сообщили, что в их доме постоянно появляются новые игрушки, которые теряют актуальность уже через пару недель.

При этом, несмотря на эту общую тенденцию, 28% родителей отметили, что их дети все-таки иногда оставляют те или иные предметы на память.

Что касается более старших поколений, то они, напротив, часто хранят ненужные вещи – об этом сообщили 29% респондентов, пояснив, что им жаль их выбрасывать. Еще 28% отметили, что они хранят вещи, потому что у них нет времени перебрать их и выбросить, а 16% надеются, что когда-нибудь они им пригодятся. Только 13% представителей старшего поколения регулярно выбрасывают вещи, которыми не пользуются.

По мнению клинического психолога Дарьи Новиковой, склонность миллениалов к накопительству объясняется тем, что они связывают старые вещи с чувством безопасности и стабильности.

«А вот зумеры и Альфа выросли в цифровом мире, где ценность – в опыте, а не в обладании», — пояснила эксперт.

По ее мнению, для молодых людей на первом месте стоит мобильность и возможность выбора, а не накопительство, поэтому расставание с вещами они воспринимают не как потерю, а как движение вперед.

В исследовании аналитиков Level Group приняли участие более 1,2 тыс. жителей России.

До этого психолог и гештальт-терапевт Анастасия Белозерова отметила, что привычка хранить вещи и неумение расставаться с ними может быть связана с психологическими процессами завершения этапов жизни и проживанием потерь. По ее словам, накопительство может помогать сохранить ощущение контроля, компенсировать эмоциональные недостатки или поддерживать связь с людьми и событиями, которые уже завершены. Кроме того, такое поведение может объясняться ностальгией или эмоциональной холодностью родителей в детстве.

