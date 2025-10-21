На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о новом порядке взыскания долгов

Юрист рассказала о новом порядке взыскания долгов с граждан
true
true
true
close
Depositphotos

С 1 ноября Федеральная налоговая служба (ФНС) получит расширенные полномочия по взысканию задолженностей с населения, минуя судебное разбирательство. Об этом сообщила исполнительный директор профессиональной юридической группы АИД Екатерина Романова в интервью РИА Новости.

«Начиная с 1 ноября 2025 года, ФНС сможет напрямую взыскивать с физических лиц долги по имущественному, земельному, транспортному налогам, а также НДФЛ, указанным в налоговых уведомлениях, без обращения в суд», – отметила Романова.

По ее словам, ранее налоговым органам требовалось судебное решение и исполнительный лист для принудительного взыскания долга через службу судебных приставов. Она также подробно описала новый механизм бессудебного взыскания.

Процесс взыскания задолженности налоговыми органами начинается с принятия соответствующего решения, которое затем публикуется в специализированном реестре. Спустя неделю после публикации, налоговая служба направляет в банки поручение о списании средств. Финансовые учреждения обязаны исполнить это требование и перечислить необходимую сумму со счета должника в бюджет. Уведомление о произведенном взыскании доводится до сведения должника через личный кабинет на сайте ФНС или портал «Госуслуги». В случае нехватки средств на счетах, ФНС может перейти к взысканию за счет наличных денег или имущества, но только после соблюдения всех предусмотренных законом процедур.

Ранее россиян призвали досрочно погасить долги перед заседанием ЦБ 19 декабря.

