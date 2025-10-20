Домработница украла из квартиры воронежца ювелирные украшения почти на миллион рублей

В Воронеже домработницу заподозрили в краже украшений почти на миллион рублей

В Воронеже 49-летнюю домработницу заподозрили в краже из квартиры ювелирных украшений почти на миллион рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в квартире на улице Спортивная Набережная — 45-летний хозяин обратился в полицию с заявлением о пропаже ювелирных изделий. Правоохранители установили, что к преступлению может быть причастна 49-летняя домработница потерпевшего, которую впоследствии задержали.

Сумма ущерба составила 845 тысяч рублей. Домработница во всем призналась и рассказала, что сдавала похищенные украшения в ломбард.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ — кража, совершенная с причинением значительного ущерба. Решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения.

Ранее в Кемерово домработница украла у пенсионерки драгоценности на 2 млн рублей.