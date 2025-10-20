Минздрав скорректировал данные о потреблении алкоголя в Вологодской области

Минздрав РФ обновил статистику потребления алкоголя в Вологодской области за 2025 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Согласно новым данным, потребление алкоголя в регионе колеблется от 9,56 литра на душу населения в пересчете на чистый спирт в январе до 9,65 литра в сентябре. Ранее Федеральная служба государственной статистики сообщила о росте показателей с 7,7 литра в январе до 9,65 литра в сентябре, что вызвало вопросы у властей региона.

Глава Вологодской области Георгий Филимонов выразил несогласие с изначальными данными и пообещал их пересчитать. По его мнению, ограничения на продажу алкоголя, введенные в регионе, не могли привести к увеличению потребления.

Обновленные данные Минздрава показывают следующую динамику: в феврале и марте потребление составило по 9,31 литра, в апреле — 9,78, в мае — 9,58, в июне — 9,4, в июле — 9,48, а в августе снова вернулось к 9,56 литра.

Филимонов уточнил, что по информации системы ЕГАИС, с 1 марта 2025 года в регионе продали 5,3 литра алкоголя на человека, что ниже показателя аналогичного периода 2024 года, составившего 6,3 литра.

Напомним, с 1 марта текущего года в Вологодской области действуют ограничения на продажу алкоголя. В будние дни его можно приобрести только с 12:00 до 14:00, за исключением заведений общепита с соответствующей лицензией.

В Минздраве региона отметили положительный эффект от введенных мер. Смертность от заболеваний, связанных с употреблением спиртного, снизилась на 49,6% — с 133 до 66 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также почти вдвое сократилось число пациентов, госпитализированных с алкогольным опьянением: с 489 человек в период с марта по сентябрь 2024 года до 243 человек за тот же период 2025 года.