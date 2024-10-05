В Брянске инкассаторы потеряли пакет с деньгами

Брянские полицейские задержали 19-летнего местного жителя, который нашел на улице потерянный инкассаторами пакет с деньгами и присвоил средства себе. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники инкассаторской службы забирали выручку из банка, они не заметили, как во время транспортировки денежных средств выронили сейф-пакет, в котором находилось 340 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, инкассаторы обратились в полицию. Правоохранители просмотрели записи камер уличного видеонаблюдения и установили, что пакет подобрал молодой человек.

«Чтобы задержать подозреваемого, оперативникам понадобилось менее двух дней. Однако к этому времени у него осталось лишь 40 тысяч рублей. Остальные средства злоумышленник потратил на мелкие покупки и ставки на результаты спортивных состязаний», — сообщила Ирина Волк.

В отношении 19-летнего юноши возбуждено уголовное дело о краже.

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