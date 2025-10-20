На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Картинговая команда «Роснефти» четвертый год подряд выиграла Чемпионат России

Команда Lada Sport Rosneft Junior стала чемпионом России по картингу
Пресс-служба «Роснефти»

Команда Lada Sport Rosneft Junior одержала две победы в финале Чемпионата России по картингу, который прошел на картодроме «Пластунка» в Сочи. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что успех был достигнут как в командном, так и в личном зачетах. Так, в классе «KZ-2» чемпионом России в личном зачете стал Ярослав Шевырталов, финишировав впереди основного конкурента. В классе «ОК» золото завоевал Степан Антонов, чья победа внесла решающий вклад в общий успех команды.

Как уточнили в компании, выступление пилотов позволило Lada Sport Rosneft Junior удержать лидерство и подтвердить статус сильнейшей команды России четвертый год подряд.

В «Роснефти» подчеркнули, что картинг считается первой ступенью мирового автоспорта. Отмечается, что компания» совместно с Lada Sport Rosneft Junior много лет поддерживает этот вид спорта, предоставляя молодым гонщикам возможность развивать карьеру в профессиональных гоночных командах. Выпускники молодежной программы регулярно демонстрируют высокие результаты.

Напомним, неделей ранее Lada Sport Rosneft Junior также одержала победу в Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), где чемпионом в классе «Супер-Продакшн» стал Леонид Панфилов. Он является выпускником молодежной команды и двукратным победителем Чемпионата России по картингу.

