В Ленобласти семимесячный ребенок проломил голову, упав с детского стульчика

В Мурино младенец упал со стульчика во время кормления и попал в больницу
Freepik.com

В Ленинградской области младенца госпитализировали после падения со стульчика для кормления. Об этом стало известно 78.ru.

Несчастный случай произошел в ночь на 20 октября в одном из домов, расположенном на улице Шоссе в Лаврики в Мурино. По предварительным данным, семимесячный мальчик упал с детского стульчика высотой около 100 см.

Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени тяжести и линейный перелом теменной кости. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых малыш травмировался. Ведется проверка.

До этого в курском ТЦ девочка схватилась за ленту эскалатора и рухнула с высоты. По данным местных пабликов, инцидент произошел в торговом центре «Европа». На кадрах с места заметно, как ребенок ухватился за движущуюся ленту и, цепляясь за нее, доехал до второго этажа, но в какой-то момент рухнул вниз. Пострадавшей потребовалась помощь медиков, характер ее травм и детали о состоянии не уточняются.

Ранее российский школьник упал с тарзанки в развлекательном центре и оказался в больнице.

