На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ярмарки выходного дня в Москве посетили четыре млн человек

Москвичи купили около 100 тонн кукурузы на ярмарках выходного дня
true
true
true
close
Shutterstock

На московских ярмарках выходного дня завершается сезон кукурузы. За лето и первую половину осени жители столицы приобрели около 100 тонн продукта, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что початки привозили фермеры из девяти регионов России, включая Краснодарский край, Липецкую и Тамбовскую области, а также Подмосковье.
Особой популярностью у покупателей, как сообщается, пользовался сорт «Бондюэль».

Уточняется, что всего за прошедшее лето ярмарки выходного дня в Москве посетили около 4 млн человек. Горожане приобрели почти 5,5 тыс. тонн продукции, поставляемой из более чем 40 регионов страны. Вся она прошла проверку специалистами государственной ветеринарной службы столицы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами