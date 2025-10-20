Ярмарки выходного дня в Москве посетили четыре млн человек

На московских ярмарках выходного дня завершается сезон кукурузы. За лето и первую половину осени жители столицы приобрели около 100 тонн продукта, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что початки привозили фермеры из девяти регионов России, включая Краснодарский край, Липецкую и Тамбовскую области, а также Подмосковье.

Особой популярностью у покупателей, как сообщается, пользовался сорт «Бондюэль».

Уточняется, что всего за прошедшее лето ярмарки выходного дня в Москве посетили около 4 млн человек. Горожане приобрели почти 5,5 тыс. тонн продукции, поставляемой из более чем 40 регионов страны. Вся она прошла проверку специалистами государственной ветеринарной службы столицы.