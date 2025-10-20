На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Укушенный змеей школьник не выжил, потому что отец решил, что он просто пьян

В Австралии 11-летний мальчик не выжил после укуса змеи из-за сомнений отца
close
Depositphotos

В Австралии отец не поверил 11-летнему сыну, которого укусила змея, и отправил его спать. Мальчика не спасли, а его родителя отдали под суд, сообщает People

Инцидент произошел 21 ноября 2021 года в Квинсленде. Накануне Тристан Фрам упал с газонокосилки и стал жаловаться на слабость, взрослые заподозрили у него укус змеи, но не заметили явных следов. Тогда отец мальчика, Керрод, решил, что сын просто выпил три банки алкоголя. Он не стал обращаться к врачу и лишь отправил его «проспаться».

В течение ночи состояние Тристана только ухудшилось — у него появилась рвота и боли в животе. Позже родители вызвали скорую, но у ребенка уже началось внутреннее кровотечение, и медикам не удалось его спасти. Токсикологическая экспертиза не обнаружила алкоголя в крови. Врач скорой помощи отметил, что симптомы, на которые жаловался Тристан, могли быть связаны с падением с газонокосилки, но вопрос, почему его отец вообще решил, что его сын пьян, остается открытым.

Следствие считает, что вовремя оказанная помощь могла спасти жизнь мальчика. Отец потерпевшего предстал перед судом, но позже все обвинения с него были сняты.

Ранее полицейский поплатился жизнью, решив сфотографироваться с пойманной им змеей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами