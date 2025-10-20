Укушенный змеей школьник не выжил, потому что отец решил, что он просто пьян

В Австралии отец не поверил 11-летнему сыну, которого укусила змея, и отправил его спать. Мальчика не спасли, а его родителя отдали под суд, сообщает People

Инцидент произошел 21 ноября 2021 года в Квинсленде. Накануне Тристан Фрам упал с газонокосилки и стал жаловаться на слабость, взрослые заподозрили у него укус змеи, но не заметили явных следов. Тогда отец мальчика, Керрод, решил, что сын просто выпил три банки алкоголя. Он не стал обращаться к врачу и лишь отправил его «проспаться».

В течение ночи состояние Тристана только ухудшилось — у него появилась рвота и боли в животе. Позже родители вызвали скорую, но у ребенка уже началось внутреннее кровотечение, и медикам не удалось его спасти. Токсикологическая экспертиза не обнаружила алкоголя в крови. Врач скорой помощи отметил, что симптомы, на которые жаловался Тристан, могли быть связаны с падением с газонокосилки, но вопрос, почему его отец вообще решил, что его сын пьян, остается открытым.

Следствие считает, что вовремя оказанная помощь могла спасти жизнь мальчика. Отец потерпевшего предстал перед судом, но позже все обвинения с него были сняты.

