В Подмосковье напомнили о кампании по вакцинации от гриппа

Почти 800 тысяч детей сделали прививку от гриппа в Подмосковье

Почти 800 тыс. детей сделали прививку от гриппа в рамках масштабной кампании по вакцинации в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

В ведомстве напомнили, что ребенку могут сделать прививку не только в детской поликлинике, но и в школе или детском саду.

«Дети, особенно маленькие, находятся в группе риска по заболеваемости гриппом. Важно помнить, что болезнь может привести к опасным для жизни осложнениям, поэтому важно пройти вакцинацию», — отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он добавил, что вакцинация — это надежный способ защититься от болезни.

Перед вакцинацией педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний направит на прививку.