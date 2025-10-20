На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ревнивый муж напал на жену, потому что она получила скидку от мясника на рынке

SCMP: муж в Китае напал на жену, приревновав ее к мяснику, сделавшего ей скидку
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Китае мужчина по фамилии Цзоу из города Сунъюань напал с ножом на свою жену, с которой прожил более 30 лет, заподозрив ее в измене после того, как она получила скидку от местного мясника, пишет South China Morning Post.

Как пишут СМИ, Цзоу убедил себя, что у его жены роман с продавцом мяса. Охваченный ревностью, он заранее спрятал нож с деревянной рукояткой в прикроватной тумбочке, а во время очередной ссоры напал на супругу и нанес ей несколько ударов.

Женщина получила серьезные травмы, однако осталась жива. Позже Чжао призналась, что не знает, сколько раз муж ударил ее ножом, но решила простить его.

«Мы женаты уже более 30 лет. У нас всегда были хорошие отношения, и я не хочу углубляться в это дело. Он всегда приносил все деньги домой, у нас есть сын и внук», — сказала она, отказавшись от официальной оценки травм и компенсации.

Однако суд признал Цзоу виновным в нападении. Но, учитывая его признание и то, что дело было связано с бытовым конфликтом, судья вынес смягченный приговор — 10 лет и 6 месяцев тюрьмы.

Ранее мужчина вернулся к бывшей девушке, узнав, что она неизлечимо больна.

