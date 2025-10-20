Женщина продала дом за $420 тыс., чтобы заплатить мошенникам за «духовный» курс

Неизлечимо больная женщина с Тайваня потеряла $420 тысяч из-за мошенников после того, как продала дом на «духовный» курс, пишет South China Morning Post.

Как пишут СМИ, женщина по фамилии Ван записалась на «курс духовного развития», проводимый двумя женщинами. Позже к занятиям присоединился и ее сын.

Под видом «повышения духовной энергии» участники подвергались унижениям и насилию. Людей заставляли вставать на колени на обочине дорог, облизывать чужие пальцы ног, а также публично унижать друг друга.

Руководители группы запугивали последователей, утверждая, что непослушание приведет к «ужасным последствиям». Чтобы «продвинуться» в обучении, участники должны были платить до $65 тысяч за получение титула «мастера по очистке энергии». Нарушение правил каралось штрафами — например, пропуск телефонного звонка стоил $30.

Опасаясь ухудшения состояния из-за неповиновения, Ван и сын продолжали участвовать в занятиях. Чтобы оплатить «уровни духовного роста», сын был вынужден продать семейный дом, отдав в итоге $420 тысяч.

Лишь спустя годы семья поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в суд. В ходе разбирательства организаторы курса утверждали, что занятия проводились добровольно, а высокая стоимость оправдана длительностью курса. Однако судья признал действия женщин мошенническими и обязал их совместно выплатить компенсацию в полном размере ущерба.

