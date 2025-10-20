Победителей международной олимпиады по программированию пригласили работать в Сбере

В этом году победителями Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC — крупнейшего соревнования в мире, в котором участвуют студенты из более чем 120 стран, стали студенты Санкт-Петербургского государственного университета. Торжественная встреча лауреатов прошла в технохабе Сбера в Санкт-Петербурге, где они получили приглашение на работу в компании от председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что чемпионами ICPC в 2025 году стали Максим Туревский, Леонид Данилевич и Федор Ушаков. Тренерами команды выступили Иван Казменко и Александр Савченко.

На встрече с победителями Попов вручил им «умные» колонки SberBoom и предложил работу в IT-подразделении блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбера. Отмечается, что оно, в частности, разрабатывает мультиагентные системы на базе GigaChat в рамках GenAI-трансформации банка.

«Победа в ICPC впечатляет — мы поздравляем чемпионов и их тренеров с этим колоссальным достижением. И, конечно, приглашаем ребят в нашу команду, ведь задачи, которые сейчас решает Сбер, очень сложны, невероятно интересны и требуют специалистов высочайшего уровня. Мы работаем на передовых рубежах науки и технологии ИИ, делаем продукты, которые трансформируют работу малых предприятий и корпораций: автономизируют бизнес-процессы, повышают эффективность, берут на себя рутину и высвобождают время сотрудников для самых важных задач», — отметил Попов.

Он добавил, что у победителей есть три года на размышления — именно столько будет действовать оффер, поэтому компания их не торопит и будет рада видеть в команде.

В свою очередь, Максим Туревский рассказал о ходе соревнования и победе команды.

«На соревновании было 12 задач. Мы решили 11 и последнюю выполнили за несколько минут до конца. Благодаря этому мы смогли победить. У нас было много сильных соперников — MIT (Массачусетский технологический институт), вузы из Японии, Китая, в том числе Университет Цинхуа. Очень рады своим результатам», — поделился он.

Помощник тренера команды Александр Савченко подчеркнул значение победы.

«На чемпионате были команды со всего мира, отборочный этап проходили десятки тысяч человек. ICPC — это самая престижная олимпиада среди студентов, поэтому победа очень важна как для наших ребят, так и для нашего университета», — заявил он.

Cавченко добавил, что команде было интересно посетить Технохаб Сбера и увидеть, как устроена работа изнутри, познакомиться с командой и почувствовать атмосферу компании. «Здесь все продумано до мелочей — от организации до пространства, где хочется творить», — резюмировал он.