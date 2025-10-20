Российские подростки поставили ровесника на колени и заставили извиняться, угрожая оружием

В Костроме подростки поставили на колени мальчика и угрожали ему пистолетом

В Костроме группа подростков заставила сверстника встать на колени и извиняться, в случае невыполнения требования, ему угрожали пистолетом. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кострома».

На кадрах видео, опубликованных каналом, высокий юноша принуждает другого подростка встать на колени и извиняться за то, что тот якобы обижал девочек. Агрессор выражается нецензурно и говорит, что в случае невыполнения требования, он оставит мальчика без коленей. Тогда подросток падает на землю и просит прощения на камеру.

В региональном следственном управлении СК России заявили, что проводят проверку по факту публикации видео с издевательствами.

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки по ст. 213 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

