На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, почему кола и картофель фри помогают при мигрени

LADBible: картофель фри и кола помогают при мигрени
true
true
true
close
Freepik

Врач из США рассказала, почему у некоторых людей уменьшаются симптомы мигрени после употребления картофеля фри и кока-колы из McDonald's, пишет LADBible.

Доктор Миро выделила три возможные причины такого явления. Первая из них — выброс дофамина, который возникает при употреблении любимой еды. По словам специалиста, этот процесс активирует систему вознаграждения мозга и способен улучшить настроение и общее самочувствие.

Вторая причина связана с кофеином, содержащимся в кока-коле. Большой стакан напитка содержит около 85 миллиграммов кофеина — больше, чем некоторые обезболивающие препараты. Исследования показывают, что кофеин может воздействовать на аденозиновые рецепторы мозга и снижать боль при мигрени. Однако специалист отметила, что для некоторых людей кофеин, наоборот, может стать провоцирующим фактором.

Третьим возможным объяснением является высокое содержание соли в картофеле фри. Соль помогает восстановить баланс электролитов в организме и улучшить гидратацию, что также может способствовать уменьшению симптомов головной боли. В то же время избыток соли способен вызывать мигрень у чувствительных людей.

Эксперт подчеркнула, что употребление фастфуда не является медицинским методом лечения, однако в отдельных случаях такие продукты действительно могут временно облегчить состояние.

Ранее специалист назвал продукты, которые провоцируют вялость и сонливость.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами