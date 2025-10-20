Врач рассказала, почему кола и картофель фри помогают при мигрени

Врач из США рассказала, почему у некоторых людей уменьшаются симптомы мигрени после употребления картофеля фри и кока-колы из McDonald's, пишет LADBible.

Доктор Миро выделила три возможные причины такого явления. Первая из них — выброс дофамина, который возникает при употреблении любимой еды. По словам специалиста, этот процесс активирует систему вознаграждения мозга и способен улучшить настроение и общее самочувствие.

Вторая причина связана с кофеином, содержащимся в кока-коле. Большой стакан напитка содержит около 85 миллиграммов кофеина — больше, чем некоторые обезболивающие препараты. Исследования показывают, что кофеин может воздействовать на аденозиновые рецепторы мозга и снижать боль при мигрени. Однако специалист отметила, что для некоторых людей кофеин, наоборот, может стать провоцирующим фактором.

Третьим возможным объяснением является высокое содержание соли в картофеле фри. Соль помогает восстановить баланс электролитов в организме и улучшить гидратацию, что также может способствовать уменьшению симптомов головной боли. В то же время избыток соли способен вызывать мигрень у чувствительных людей.

Эксперт подчеркнула, что употребление фастфуда не является медицинским методом лечения, однако в отдельных случаях такие продукты действительно могут временно облегчить состояние.

