На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые спрогнозировали стабилизацию солнечной активности

ИКИ РАН: стабилизация солнечной активности произойдет 20 октября
true
true
true
close
Shutterstock

Полная стабилизация вспышечной активности на Солнце по прогнозам ученых должна произойти 20 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
В сообщении отмечается, что космическая погода будет характеризоваться спокойной геомагнитной обстановкой с небольшой вероятностью слабых остаточных возмущений.
«Вспышечная активность — приближающаяся к полной стабилизации», — добавили в ИКИ РАН.

Накануне, 19 октября, на Солнце произошла вспышка предпоследнего по мощности класса M.

Классификация таких явлений основана на уровне рентгеновского излучения и включает пять основных категорий: A, B, C, M и X. При переходе от одного класса к следующему мощность возрастает в десять раз. Сильные вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая при достижении Земли может стать причиной магнитных бурь.

Ранее в космосе обнаружен загадочный темный сгусток массы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами