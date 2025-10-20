Ученые спрогнозировали стабилизацию солнечной активности

Полная стабилизация вспышечной активности на Солнце по прогнозам ученых должна произойти 20 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В сообщении отмечается, что космическая погода будет характеризоваться спокойной геомагнитной обстановкой с небольшой вероятностью слабых остаточных возмущений.

«Вспышечная активность — приближающаяся к полной стабилизации», — добавили в ИКИ РАН.

Накануне, 19 октября, на Солнце произошла вспышка предпоследнего по мощности класса M.

Классификация таких явлений основана на уровне рентгеновского излучения и включает пять основных категорий: A, B, C, M и X. При переходе от одного класса к следующему мощность возрастает в десять раз. Сильные вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая при достижении Земли может стать причиной магнитных бурь.

