Вице-губернатор, которого обвинили в драке в баре, на самом деле ее разнимал

Вице-губернатор Вологодской области Иван Иноземцев предпринял попытку остановить драку, развернувшуюся в одном из баров. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Опубликованное каналом видео демонстрирует, что конфликт завязался между двумя другими посетителями за соседним столиком. На кадрах зафиксировано, как один мужчина наносит удары другому.

Губернатор области Георгий Филимонов подтвердил факт участия Иноземцева в бытовом конфликте, подчеркнув, что причины произошедшего в настоящее время устанавливаются. Филимонов уточнил, что его заместитель находился в Санкт-Петербурге в рамках частной поездки, куда он прибыл с женой и дочерью для участия последней в спортивных соревнованиях.

Согласно официальным данным, Иноземцев — эксперт в области построения систем многоуровневой безопасности. С 1999 года он проходил службу в министерстве внутренних дел, в подразделениях по охране общественного порядка. Имеет звание полковника полиции. С 2016 по 2025 год проходил службу в Центральном аппарате МВД.

Суд арестовал имущество семьи Олега Чемезова на 500 млн рублей