На Украине мужчину отбили у ТЦК в Днепропетровской области

Украинца отбили у ТЦК, несмотря на то, что один из военкомов достал пистолет

В Днепропетровской области группа неравнодушных граждан освободила украинца от представителей ТЦК (территориального центра комплектования). Сообщается, что один из сотрудников военкомата в ходе инцидента применил оружие, достав пистолет, пишет RT.

На видео несколько мужчин ghtlkfuf.n военкомам покинуть поселок. В случае обратного, он сами обещают использовать оружие. После инцидента автобус с силовиками уезжает.

Спасенный мужчина выразил благодарность своим освободителям и покинул место происшествия вместе с ними на автомобиле.

18 октября в Тернопольской области Украины произошел инцидент: двое неизвестных на автомобиле иностранного производства перегородили дорогу транспортному средству, в котором находились сотрудники ТЦК. Как сообщает пресс-служба Тернопольского областного военкомата на своей странице в Facebook, злоумышленники насильно извлекли из машины мобилизованного гражданина.

Ранее на Украине двое мужчин спасли мобилизованного от сотрудников ТЦК.