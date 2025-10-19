На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине мужчину отбили у ТЦК в Днепропетровской области

Украинца отбили у ТЦК, несмотря на то, что один из военкомов достал пистолет
true
true
true

В Днепропетровской области группа неравнодушных граждан освободила украинца от представителей ТЦК (территориального центра комплектования). Сообщается, что один из сотрудников военкомата в ходе инцидента применил оружие, достав пистолет, пишет RT.

На видео несколько мужчин ghtlkfuf.n военкомам покинуть поселок. В случае обратного, он сами обещают использовать оружие. После инцидента автобус с силовиками уезжает.

Спасенный мужчина выразил благодарность своим освободителям и покинул место происшествия вместе с ними на автомобиле.

18 октября в Тернопольской области Украины произошел инцидент: двое неизвестных на автомобиле иностранного производства перегородили дорогу транспортному средству, в котором находились сотрудники ТЦК. Как сообщает пресс-служба Тернопольского областного военкомата на своей странице в Facebook (принадлежащей компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признанной экстремистской и запрещенной на территории России), злоумышленники насильно извлекли из машины мобилизованного гражданина.

Ранее на Украине двое мужчин спасли мобилизованного от сотрудников ТЦК.

