Минпросвещения призвало взвесить плюсы и минусы 12-летнего обучения в школах

Минпросвещения призвало взвесить риски и преимущества 12-летки в школах РФ
Smile19/Shutterstock/FOTODOM

Министерство просвещения России заявило о необходимости оценить риски введения 12-летнего срока обучения в школах. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Образовательная система в России позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов. Учебные программы выстроены таким образом, чтобы не только соответствовать возрасту учеников, но и учитывать особенности развития каждого ребенка», — напомнили специалисты.

По данным ведомства, введенные образовательные стандарты и федеральные программы позволяют создать качественную среду для усвоения знаний в каждой школе. Кроме того, Минпросвещения регулярно проводит мониторинги по регулированию количества домашних заданий и проверочных работ. В пресс-службе подчеркнули, что проведенная работа помогла сбалансировать систему обучения с учетом возрастных особенностей детей.

Они добавили, что любая инициатива должна проходить тщательную апробацию, включая изучение мнений научного сообщества, родителей и школьников. В данном вопросе нужно оценить возможные последствия изменений, а также выявить риски и преимущества.

До этого заместитель секретаря Общественной Палаты Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах необходимо увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет. По словам общественника, такой подход к обучению обуславливается реалиями времени. Он отметил, что это стало необходимостью, поскольку школьная программа усложняется и дети вынуждены изучать все больше информации.

Ранее стало известно, что для школ России разработают единые стандарты учебников.

