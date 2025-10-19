На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьница из Петербурга хотела избежать уголовного дела и отдала мошенникам почти €7000

В Петербурге школьница лишилась почти €7000, поверив мошенникам
true
true
true
close
MillaF/Shutterstock/FOTODOM

17-летняя девушка из Петербурга стала жертвой мошенников, поверив в выдуманное уголовное дело. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

В первой беседе со школьницей ей предложили заменить домофон и настойчиво выманивали код из сообщения. Получив желаемое, неизвестные стали представляться сотрудниками спецслужб.

«Специалисты» рассказали девушке, что кто-то оформил на нее доверенность, которую выдали гражданину Украины. Соответствующие действия якобы могут повлечь за собой возбуждение уголовного дела.

Чтобы не стать фигуранткой разбирательства, девушка под руководством мошенников взяла лежавшую дома валюту. После этого ей вызвали такси, на котором она добралась до условленного места на Октябрьской набережной и передала средства якобы нужному человеку.

«Она выложила незнакомцу 6850 евро, и мошенники самоустранились», – сообщается в публикации.

Позже пострадавшая поняла, что ее обманули, и рассказала о ситуации родителям.

Ранее в МВД назвали рекордную сумму ущерба от кибермошенничества.

