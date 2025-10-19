В Краснодарском крае тренера по самбо подозревают в избиении ребенка на соревнованиях

KP.RU: на Кубани тренера по самбо Арановскую подозревают в избиении воспитанника

В Краснодарском крае известного тренера по самбо Наталью Арановскую подозревают в избиении 13-летнего воспитанника на соревнованиях. Об этом сообщает KP.RU.

Так, мама мальчика Татьяна Ликова рассказала журналистам, что ее сын поехал на соревнования с температурой, чтобы не подводить команду. Команда, как уточняется, заняла четвертое место. Позже, по данным газеты, тренер якобы заявила, что дети «прохохотали кубок».

«На этап в Армавире хоть и отобрались – не едем, мне жалкие 4 места не нужны. Мне очень горько и больно. Вам, думаю, не особо, не привыкли нести ответственность, всему виной самоуверенность, причем беспочвенная», — писала после турнира детям Наталья Арановская в общем чате», — говорится в статье.

После соревнований Арановская якобы «надавала подзатыльников и оскорбляла в общем чате» сына Ликовой.

Журналисты узнали, что тренер якобы называла мальчика «чистой скотиной», «невоспитанным уродом» и «выродком». Утверждается, что в распоряжении редакции есть скрины.

Тренер в беседе со СМИ заявила, что с детьми у нее «проблем нет» и на ее стороне будет «любой очевидец».

На ситуацию отреагировали правоохранители.

«По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои)», — говорится в сообщении информационного центра Следственного комитета РФ.

