На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Останки умершего 15 лет назад мужчины нашли после потопа из-за сильных дождей

Скелет умершего 15 лет назад жильца нашли в квартире многоэтажки в Валенсии
true
true
true
close
Depositphotos

Скелет умершего 15 лет назад мужчины обнаружили после потопа из-за сильных дождей в испанской Валенсии, пишет El Caso.

Жильцы дома на улице Луиса Фенолле в районе Фонтсанта недавно столкнулись с проблемами из-за засорившегося водостока на крыше. Вода затопила квартиру мужчины, который уже долгое время не подавал признаков жизни. Об исчезновении пенсионера никто не заявлял, и соседи думали, что он переехал в дом престарелых.

Однако сильный потоп вынудил соседей обратиться за помощью в страховую компанию. Для устранения затопления спасатели проникли в квартиру мужчины через окно. Там, среди голубиных гнезд и мусора, был найден скелет. Предполагается, что он принадлежит хозяину квартиры, которому сейчас должно было быть 86 лет.

Специалисты считают, что он скончался около 15 лет назад по естественным причинам или вследствие несчастного случая. Как сообщается, правоохранители не рассматривают версию насильственной смерти. Ведется проверка.

Ранее в Японии арестовали женщину, которая 20 лет хранила тело дочери в морозилке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами