Останки умершего 15 лет назад мужчины нашли после потопа из-за сильных дождей

Скелет умершего 15 лет назад жильца нашли в квартире многоэтажки в Валенсии

Скелет умершего 15 лет назад мужчины обнаружили после потопа из-за сильных дождей в испанской Валенсии, пишет El Caso.

Жильцы дома на улице Луиса Фенолле в районе Фонтсанта недавно столкнулись с проблемами из-за засорившегося водостока на крыше. Вода затопила квартиру мужчины, который уже долгое время не подавал признаков жизни. Об исчезновении пенсионера никто не заявлял, и соседи думали, что он переехал в дом престарелых.

Однако сильный потоп вынудил соседей обратиться за помощью в страховую компанию. Для устранения затопления спасатели проникли в квартиру мужчины через окно. Там, среди голубиных гнезд и мусора, был найден скелет. Предполагается, что он принадлежит хозяину квартиры, которому сейчас должно было быть 86 лет.

Специалисты считают, что он скончался около 15 лет назад по естественным причинам или вследствие несчастного случая. Как сообщается, правоохранители не рассматривают версию насильственной смерти. Ведется проверка.

