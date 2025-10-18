80-летняя москвичка выполнила просьбу главы ТСЖ и потеряла почти 3 млн рублей

В Москве 80-летняя женщина ответила на СМС и потеряла 2,8 млн рублей, сообщает столичная прокуратура.

В полицию обратилась москвичка, которая передала неизвестному 1,6 млн рублей и более $10 тыс. Это случилось после того, как она получила сообщение якобы от председателя жилищного кооператива ее дома.

Собеседник просил переслать поступивший ей четырехзначный код, что пенсионерка и сделала, а в ответ получила сообщение о том, что ее квартира и деньги похищены. Женщина поняла, что общалась с мошенником, но, пытаясь спасти сбережения любой ценой, продолжила разговаривать с неизвестными, которые на этот раз представились силовиками.

Пострадавшая сообщила им, что хранит дома деньги в рублях и иностранной валюте, а затем сняла еще 1 млн рублей с банковского счета и передала накопления в рублях и долларах курьеру, назвавшему кодовое слово. Впоследствии она еще дважды снимала и отдавала мошенникам деньги. В конце концов те потребовали, чтобы женщина ехала в другой город. Она собрала вещи и ответила на звонок дочери, после разговора с которой поняла, что ее обманывали.

Ранее мошенники вынудили россиянку продать автомобиль под предлогом замены домофона.