На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

80-летняя москвичка выполнила просьбу главы ТСЖ и потеряла почти 3 млн рублей

В Москве пенсионерка отдала курьеру рубли и доллары, пытаясь спасти сбережения
true
true
true
close
Depositphotos

В Москве 80-летняя женщина ответила на СМС и потеряла 2,8 млн рублей, сообщает столичная прокуратура.

В полицию обратилась москвичка, которая передала неизвестному 1,6 млн рублей и более $10 тыс. Это случилось после того, как она получила сообщение якобы от председателя жилищного кооператива ее дома.

Собеседник просил переслать поступивший ей четырехзначный код, что пенсионерка и сделала, а в ответ получила сообщение о том, что ее квартира и деньги похищены. Женщина поняла, что общалась с мошенником, но, пытаясь спасти сбережения любой ценой, продолжила разговаривать с неизвестными, которые на этот раз представились силовиками.

Пострадавшая сообщила им, что хранит дома деньги в рублях и иностранной валюте, а затем сняла еще 1 млн рублей с банковского счета и передала накопления в рублях и долларах курьеру, назвавшему кодовое слово. Впоследствии она еще дважды снимала и отдавала мошенникам деньги. В конце концов те потребовали, чтобы женщина ехала в другой город. Она собрала вещи и ответила на звонок дочери, после разговора с которой поняла, что ее обманывали.

Ранее мошенники вынудили россиянку продать автомобиль под предлогом замены домофона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами