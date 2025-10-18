В Нижневартовске ребенок нашел на улице около 750 тысяч рублей и отнес в полицию

В Нижневартовске девятилетний ребенок нашел на улице почти 750 тыс. рублей и сдал находку в полицию. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на городское УМВД.

Школьник обнаружил 746 тыс. рублей на лавочке у последнего подъезда дома на улице Жукова, 3А, когда гулял с друзьями. Мальчик решил отнести чьи-то сбережения в полицию, даже не рассказав о находке родителям. В отделение он пришел вместе с другом.

«Действительно, 16 октября дети принесли в первый отдел полиции сверток с деньгами, где было более 700 тысяч рублей. Хотим выразить огромную благодарность детям и родителям за то, что воспитали таких честных и достойных людей», — подчеркнули в пресс-службе УВД Нижневартовска.

17 октября владелец денег, сумевший доказать причастность к потерянному свертку, забрал его. Однако мужчина не стал рассказывать, как потерял такую сумму. Известно, что он уже отблагодарил подарками детей, отнесших наличные в полицию, и связался с их родителями, чтобы выразить благодарность.

