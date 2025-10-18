На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нижневартовске ребенок нашел на улице около 750 тысяч рублей и отнес в полицию

Житель Нижневартовска потерял крупную сумму и получил ее назад благодаря ребенку
true
true
true
close
Gala Kovalchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Нижневартовске девятилетний ребенок нашел на улице почти 750 тыс. рублей и сдал находку в полицию. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на городское УМВД.

Школьник обнаружил 746 тыс. рублей на лавочке у последнего подъезда дома на улице Жукова, 3А, когда гулял с друзьями. Мальчик решил отнести чьи-то сбережения в полицию, даже не рассказав о находке родителям. В отделение он пришел вместе с другом.

«Действительно, 16 октября дети принесли в первый отдел полиции сверток с деньгами, где было более 700 тысяч рублей. Хотим выразить огромную благодарность детям и родителям за то, что воспитали таких честных и достойных людей», — подчеркнули в пресс-службе УВД Нижневартовска.

17 октября владелец денег, сумевший доказать причастность к потерянному свертку, забрал его. Однако мужчина не стал рассказывать, как потерял такую сумму. Известно, что он уже отблагодарил подарками детей, отнесших наличные в полицию, и связался с их родителями, чтобы выразить благодарность.

Ранее механик спустя 10 лет нашел потерянный кошелек под капотом автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами