Суд ограничил доступ к приложению для заказа премиальных авто

Суд в Москве ограничил доступ к приложению для заказа премиальных авто Wheely

Мещанский суд Москвы ограничил доступ к сайту и приложению сервиса по заказу премиальных авто с водителями Wheely в Арр Store из-за нарушения требований в сфере борьбы с терроризмом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение суда.

В решении говорится, что диспетчерские службы заказа легковых такси и перевозчики должны передавать данные о водителях легковых такси каждый день в режиме онлайн в Единую региональную навигационную систему.

«Данные требования направлены на обеспечение антитеррористической защищенности, а также безопасности жизни и здоровья пассажиров, поскольку лицо, получившее разрешение на осуществление перевозки пассажиров и багажа легковым такси, должно соответствовать определенным нормативам, касающимся безопасности», — указано в документе.

Wheely работает в Париже, Лондоне, Дубае, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В июле 2022 года Роскомнадзор внес сайт сервиса в реестр запрещенных, а также направил требование о необходимости удаления запрещенной информации.

