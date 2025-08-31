На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд ограничил доступ к приложению для заказа премиальных авто

Суд в Москве ограничил доступ к приложению для заказа премиальных авто Wheely
true
true
true
close
Shutterstock

Мещанский суд Москвы ограничил доступ к сайту и приложению сервиса по заказу премиальных авто с водителями Wheely в Арр Store из-за нарушения требований в сфере борьбы с терроризмом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение суда.

В решении говорится, что диспетчерские службы заказа легковых такси и перевозчики должны передавать данные о водителях легковых такси каждый день в режиме онлайн в Единую региональную навигационную систему.

«Данные требования направлены на обеспечение антитеррористической защищенности, а также безопасности жизни и здоровья пассажиров, поскольку лицо, получившее разрешение на осуществление перевозки пассажиров и багажа легковым такси, должно соответствовать определенным нормативам, касающимся безопасности», — указано в документе.

Wheely работает в Париже, Лондоне, Дубае, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В июле 2022 года Роскомнадзор внес сайт сервиса в реестр запрещенных, а также направил требование о необходимости удаления запрещенной информации.

Ранее суд Москвы запретил дискриминационные объявления о сдаче жилья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами