В Москве стартовал фестиваль «Неделя высокой моды в спорте»

Пресс-служба «Недели высокой моды в спорте»

В Музее Москвы открылась третья «Неделя высокой моды в спорте «Эллада 3.0: Арена трендов» — крупнейший в стране фестиваль, объединяющий спорт, искусство и моду. В этом году проект собрал 50 дизайнеров со всей России, ведущих спортсменов, хореографов, педагогов и экспертов индустрии, сообщили организаторы.

Отмечается, что главная тема мероприятия — «Эллада 3.0»: обращение к античности сквозь призму будущего. Потому площадка оформлена в стилистике античного Олимпа.

Центральным событием фестиваля станет грантовый конкурс дизайнеров спортивной одежды. На подиум в Музее Москвы выйдут 50 финалистов из разных регионов страны — от Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока и Казани.

Победитель получит грант в размере 1 млн рублей на развитие собственного бренда. Также предусмотрены специальные премии за вклад в индустрию.

Кроме того, в этом году учреждена новая номинация — «Выбор Первых» от Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движения Первых». Она предназначена для молодых дизайнеров, чьи работы сочетают оригинальность и функциональность.

«Подобные проекты помогают формировать экосистему спортивного дизайна в России и открывают путь молодым мастерам», — отметил заместитель председателя правления «Движения Первых» Никита Нагорный.

Также на площадке открыта ретроспективная выставка «Эстетика спорта: костюм, искусство, память», куратором которой выступает историк моды Ольга Парле. Экспозиция рассказывает об эволюции спортивного костюма.

В рамках образовательной программы фестиваля проходят лекциями, мастер-классы и встречи с экспертами.

Кульминацией мероприятия станет вечернее шоу «Сила и грация» с участием дизайнеров, спортсменов и артистов. В показах примут участие модели AMA Models, балерины Международной школы балета, спортсменки ЦСКА и Федерации синхронного плавания.

По словам сооснователя проекта Марии Осиповой-Багмет, фестиваль продолжает традиции эстетических видов спорта и укрепляет позиции России в индустрии моды. «Наша цель — сделать фестиваль международной площадкой обмена опытом и задать новые стандарты качества», — добавила дизайнер Алена Куклычева.

«Неделя высокой моды в спорте» продлится два дня — 17 и 18 октября.

