Кафе с консуматоршами накрыли в Москве

В Москве правоохранители накрыли кафе, куда консуматорши с сайтов знакомств заманивали мужчин. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Заведение располагалось в подвале жилого дома. Девушки искали жертв через сайты знакомств и социальные сети, убеждали их в симпатии и назначали встречу в этом кафе. На месте сообщницы заказывали для клиентов шампанское, которое позиционировалось как напиток премиальных марок, но на самом деле подавались недорогие аналоги. При этом цены в заведении были сильно завышены. Кассовых аппаратов не было, а выдаваемые чеки являлись фиктивными. Кроме того, у заведения не было лицензии на реализацию спиртного.

Поняв, что стали жертвами обмана, мужчины обращались в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. В ходе проверки были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического, противопожарного, налогового, жилищного и законодательства о защите прав потребителей. Помещение кафе опечатано.

Ранее в Москве суд вынес приговор банде из 15 консуматорш.