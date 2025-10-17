Грудь женщины почернела и начала гнить после родов

Грудь женщины из Австралии почернела и начала гнить после родов, пишет The Sun.

В Мельбурне 38-летняя женщина столкнулась с крайне редким и опасным медицинским случаем: у нее развилось некротическое рожистое воспаление груди, из-за которого часть ткани почернела и отмерла. Это случилось через 15 дней после преждевременных родов на 22-й неделе беременности. Австралийка заметила черную отметину на груди и общее недомогание, после чего обратилась в больницу.

После обследования женщине назначили антибиотики. Однако через два дня состояние пациентки ухудшилось, а врачи заподозрили некротизирующий фасциит — быстро распространяющуюся бактериальную инфекцию, разъедающую кожу и соединительные ткани.

Через две недели после постановки диагноза у женщины развился сухой некроз — отмирание ткани из-за недостатка кровоснабжения. Женщина перенесла операцию по удалению омертвевших тканей, а затем еще три процедуры для удаления пораженных участков до полного заживления раны. Через месяц ей была проведена пересадка кожи.

Сейчас пациентка полностью восстановилась, рана зажила, и она больше не испытывает проблем. Медики отмечают, что некротическое рожистое воспаление груди у матерей после родов встречается крайне редко, и ее случай стал предметом недавней публикации в медицинском журнале.

