В больницы Подмосковья поставили новые рентген-аппараты

Три цифровых рентген-аппарата поступили в больницы Подмосковья

В больницы Московской области поставили 3 новых цифровых рентген-аппарата, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Два новых аппарата появились в консультативно-диагностическом центре МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, а еще один — в поликлинике №7 Мытищинской больницы.

Оборудование закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, всего с начала 2025 года в больницы Подмосковья поставили 77 новых рентген-аппаратов на сумму почти 1,8 млрд рублей.

«На закупку трех новых рентген-аппаратов было направлено более 63,3 млн рублей», — отметил он.

Забелин добавил, что направление на исследование выдает лечащий врач.