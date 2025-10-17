На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге искусственный интеллект начнет следить за порядком на улицах

В Петербурге ИИ будет вызывать Росгвардию при хулиганстве на детских площадках
Северо-Западный округ войск национальной гвардии Российской Федерации

Санкт-Петербург станет первым российским городом, где искусственный интеллект (ИИ) будет использоваться для охраны общественного порядка на детских и спортивных площадках. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии в Telegram-канале.

По ее данным, при выявлении нарушителей система автоматически направит сигнал ближайшему наряду Росгвардии.

В Городском мониторинговом центре уже запустили нейросеть, анализирующую видео- и аудиопотоки, поступающие с камер системы «Безопасный город» на детских и спортплощадках.

«При обнаружении угрозы наблюдения безопасности звуковой сигнал попадает в зону вневедомственной охраны Росгвардии, которая прибудет в течение нескольких минут», — отмечается в сообщении.

До этого депутат заксобрания Петербурга Павел Крупник обратился в Роскомнадзор с просьбой ввести обязательную маркировку контента, созданного или измененного при помощи технологий искусственного интеллекта. Это должно затронуть аудио, видео и обычные изображения, заявил депутат. По его мнению, это важно, так как при злом умысле подобный контент может стать инструментом для провоцирования негативной реакции общества.

Ранее россиянам рассказали, какие данные опасно передавать ИИ.

