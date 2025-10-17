В Петербурге искусственный интеллект начнет следить за порядком на улицах

В Петербурге ИИ будет вызывать Росгвардию при хулиганстве на детских площадках

Санкт-Петербург станет первым российским городом, где искусственный интеллект (ИИ) будет использоваться для охраны общественного порядка на детских и спортивных площадках. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии в Telegram-канале.

По ее данным, при выявлении нарушителей система автоматически направит сигнал ближайшему наряду Росгвардии.

В Городском мониторинговом центре уже запустили нейросеть, анализирующую видео- и аудиопотоки, поступающие с камер системы «Безопасный город» на детских и спортплощадках.

«При обнаружении угрозы наблюдения безопасности звуковой сигнал попадает в зону вневедомственной охраны Росгвардии, которая прибудет в течение нескольких минут», — отмечается в сообщении.

До этого депутат заксобрания Петербурга Павел Крупник обратился в Роскомнадзор с просьбой ввести обязательную маркировку контента, созданного или измененного при помощи технологий искусственного интеллекта. Это должно затронуть аудио, видео и обычные изображения, заявил депутат. По его мнению, это важно, так как при злом умысле подобный контент может стать инструментом для провоцирования негативной реакции общества.

