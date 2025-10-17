На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Свердловской области арестовали священника, подозреваемого в оправдании террористов

На Урале против священника Пинчука возбуждено дело за оправдание терроризма
true
true
true
close
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В Свердловской области возбуждено уголовное дело против священника из Верхотурья Евгения Пинчука по обвинению в публичном оправдании или пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, решением суда Пинчук взят под стражу.

«По версии следствия, Пинчук в одном из Telegram-каналов оправдал деятельность националистической организации, признанной террористической, деятельность которой запрещена в РФ. Священнослужитель выразил уважение основателю террористической организации», — сообщил источник агентства.

В доме Пинчука были проведены обыски. 17 октября суд в Верхотурье избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Официальные комментарии от свердловских силовых структур по данному делу пока не поступали.

Издание отмечает, что в 2022 году Евгений Пинчук уже был оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. По версии следствия, иеромонах опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» пост, в котором осудил специальную военную операцию.

Ранее многодетную россиянку арестовали за публичное оправдание терроризма.

