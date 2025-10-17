РЖД намерены сократить вакансии и ограничить прием новых сотрудников

В связи с сокращением объемов работы и непростой экономической обстановкой, «Российские железные дороги» (РЖД) намерены оптимизировать численность персонала в управленческом аппарате холдинга с целью повышения эффективности деятельности. Об этом ТАСС сообщили представители пресс-службы компании.

Сокращение будет достигнуто, в первую очередь, за счет упразднения существующих вакансий и введения ограничений на прием новых сотрудников.

«Оптимизация штатной численности аппарата управления РЖД направлена на повышение эффективности компании в условиях снижения объемов работы и сложной экономической ситуации. Прежде всего будут сокращены имеющиеся вакансии и введены ограничения на прием новых сотрудников», — уточнили в пресс-службе.

Глава РЖД Олег Белозеров дал указание разработать предложения по оптимизации штата как в самом управленческом аппарате, так и в структурных подразделениях ОАО «РЖД». В рамках этой работы предполагается подготовить план структурных изменений для приведения организационно-штатной структуры в соответствие с актуальными потребностями компании.

Заместителю генерального директора Сергею Саратову, отвечающему за управление персоналом и вопросы оплаты труда, поручено подготовить и представить на утверждение соответствующие проекты организационно-распорядительных документов ОАО «РЖД». Сделать это необходимо до 21 ноября 2025 года.

