Завершено расследование дела экс-гендиректора компании «Вектор»

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного против экс-главы компании «Вектор» Алексея Суркова, обвиняемого в крупном хищении средств, выделенных на выполнение гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Главного военного следственного управления СК РФ, Суркову инкриминируется хищение денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации государственного оборонного заказа.

Следствие установило, что в период с 2017 по 2021 год, используя подконтрольные ему коммерческие структуры, Сурков заключил с государственным заказчиком многомиллионные контракты на поставку специализированного оборудования и техники. Злоупотребляя своим положением, он предоставил заведомо ложные сведения о стоимости продукции, что позволило ему похитить свыше 220 млн рублей.

В результате махинаций обязательства по контракту не были выполнены, что нанесло государству ущерб в особо крупном размере. В целях обеспечения компенсации ущерба и возможного штрафа, на имущество обвиняемого на общую сумму более 80 млн рублей наложен арест.

В ходе расследования были изъяты и изучены вещественные доказательства и документация, допрошены свидетели, проведены очные ставки и получены экспертные заключения. Собранные материалы сформировали достаточную доказательную базу, подтверждающую вину Суркова. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Московский гарнизонный военный суд для дальнейшего рассмотрения и вынесения приговора.

Ранее бывшего сотрудника института Минобороны осудили за взяточничество.