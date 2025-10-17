На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Завершено расследование дела экс-гендиректора компании «Вектор»

СК завершил расследование дела против экс-гендиректора компании «Вектор» Суркова
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного против экс-главы компании «Вектор» Алексея Суркова, обвиняемого в крупном хищении средств, выделенных на выполнение гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Главного военного следственного управления СК РФ, Суркову инкриминируется хищение денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации государственного оборонного заказа.

Следствие установило, что в период с 2017 по 2021 год, используя подконтрольные ему коммерческие структуры, Сурков заключил с государственным заказчиком многомиллионные контракты на поставку специализированного оборудования и техники. Злоупотребляя своим положением, он предоставил заведомо ложные сведения о стоимости продукции, что позволило ему похитить свыше 220 млн рублей.

В результате махинаций обязательства по контракту не были выполнены, что нанесло государству ущерб в особо крупном размере. В целях обеспечения компенсации ущерба и возможного штрафа, на имущество обвиняемого на общую сумму более 80 млн рублей наложен арест.

В ходе расследования были изъяты и изучены вещественные доказательства и документация, допрошены свидетели, проведены очные ставки и получены экспертные заключения. Собранные материалы сформировали достаточную доказательную базу, подтверждающую вину Суркова. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Московский гарнизонный военный суд для дальнейшего рассмотрения и вынесения приговора.

Ранее бывшего сотрудника института Минобороны осудили за взяточничество.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами